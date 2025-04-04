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Названа сумма, в которую обойдутся Евросоюзу пошлины США

Politico: пошлины США затронут 70% экспорта Евросоюза на сумму €380 млрд
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Virginia Mayo/AP

Пошлины, введенные администрацией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, затронут 70% европейского экспорта в США на сумму около €380 млрд. Об этом сообщило издание Politico.

«Мы решили не реагировать сразу же, чтобы не создавать впечатление, будто мы запаниковали», — сказал неназванный европейский дипломат.

Журналисты подсчитали, что пошлины коснутся экспорта из европейских стран стали и алюминия на €26 млн, автомобилей на €66 млрд, а другие двусторонние пошлины повлияют на экспортные товары на общую сумму €290 млрд. Уточняется, что под пошлины подпадет 70% европейского экспорта в США.

Также, по данным издания, Соединенные Штаты пополнили бы государственную казну на €81 млрд по сравнению с 7 млрд по итогам прошлого года, если бы не новые пошлины.

До этого сообщалось, что США вводят пошлины в размере 20% на товары из Европейского союза, 34% — на товары из Китайской Народной Республики. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в ходе своего выступления в Розовом саду Белого дома.

Аналогичные меры также затронут Вьетнам (46%), Индию (26%), Индонезию (32%), Камбоджу (49%), Малайзию (24%), Южную Корею (25%), Таиланд (36%), Тайвань (32%), Швейцарию (31%), Японию (24%) и другие страны.

Трамп заявил, что введение американской администрацией по принципу взаимности таможенных пошлин в отношении всех государств ознаменует собой наступление экономической независимости Соединенных Штатов. По его словам, то, что «страны делают с США, Вашингтон будет делать с ними».

Ранее группа сенаторов США предложила ввести 500%-ные пошлины против России.

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