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Стало известно, когда может пройти телефонный разговор между Путиным и Трампом

Politico: телефонный разговор Путина и Трампа может пройти до или после выходных
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Гавриил Григоров/РИА Новости/Alex Brandon/AP

Новый телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа может состояться до или после предстоящих выходных. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник в Европе.

«Еще один телефонный разговор между Трампом и Путиным состоится или до, или после этих выходных», — заявил он.

До этого телеканал NBC News со ссылкой на источники в администрации Трампа сообщил, что окружение Трампа призывает его воздержаться от нового телефонного разговора с Владимиром Путиным до тех пор, пока Кремль не согласится на полное прекращение огня на Украине.

Накануне Трамп заявил, что Россия и Украина активно сотрудничают с американскими властями для урегулирования конфликта. Он отметил, что завершение боевых действий — это «вопрос человечности» и призвал к срочным мерам для прекращения огня.

18 марта президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом согласился на предложение США о взаимном отказе Москвы и Киева бить по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.

Ранее в администрации США оценили возможность добиться прекращения огня на Украине к Пасхе.

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