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Канада пригрозила России за «отказ» от прекращения огня на Украине

МИД Канады пригрозил РФ последствиями якобы отказа от прекращения огня
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия должна столкнуться с последствиями в случае, если Москва якобы «откажется» от прекращения огня на Украине. Об этом заявила глава МИД Канады Мелани Жоли, передает Reuters.

3 апреля агентство Bloomberg писало, что Россия «делает ставку» на приемлемое для Москвы мирное соглашение по Украине. РФ считает, что президент США Дональд Трамп может пойти на уступки в процессе урегулирования украинского конфликта.

Первое официальное заявление об ограничении ударов по объектам энергетической инфраструктуры в рамках конфликта на Украине Кремль опубликовал 25 марта вечером по итогам переговоров РФ и США в Эр-Рияде. Также Москва опубликовала список объектов, подпадающих под действие моратория на удары.

Российская сторона придерживается позиции, что мораторий на удары по энергообъектам вступил в силу 18 марта 2025 года, так как в этот день президент России Владимир Путин отдал военным приказ не бить по энергоинфраструктуре Украины.

Ранее в ВСУ начали оправдывать нарушения перемирия и выдвигать новые условия.

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