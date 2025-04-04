В НХЛ пообещали создать «Ови Ленд» на арене, где Овечкин побьет рекорд Гретцки

Национальная хоккейная лига (НХЛ) плотно занимается подготовкой к чествованию лидера «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в момент, когда он побьет снайперский рекорд Уэйна Гретцки. Об этом пресс-службе лиги рассказал президент НХЛ по контенту, мероприятиям и продакшену Стив Майер.

По его словам, большая команда путешествует за «Вашингтоном» из города в город в ожидании исторического события и на каждой арене проводит репетиции. Майер пообещал, что стадион, на котором Овечкин установит новый снайперский рекорд, на время превратится в «Ови Ленд».

«Мы отправляем все необходимое для церемонии в каждый город, оно путешествует с «Кэпс». Менеджер по оборудованию «Вашингтона» Брок Майлз буквально упаковывает все для нас в конце игрового дня и грузит в самолет. Он ездит с этим в каждый город, и везде, куда мы приезжаем, проходит полномасштабная репетиция. У нас будет видео, мы подготовим стенд с лентой. Вся арена превратится в «Ови Ленд», но это требует координации. Будь мы хоть в Каролине, хоть в Нью-Йорке, хоть в Коламбусе, нам необходимо репетировать. И мы будем делать это снова и снова, потому что хотим, чтобы все получилось правильно, чтобы это событие стало масштабным», — заявил Майер.

Он заметил, что сейчас вокруг матчей «Вашингтона» царит атмосфера игр Кубка Стэнли. И все люди, задействованные в подготовке к церемонии, относятся к этому так же. Майер пояснил, что на последнем выездном матче «Кэпс» против «Каролины» представители принимающей стороны должны были обеспечить 46 позиций для телекамер. Для сравнения, подчеркнул Майер, когда «Каролина» принимала «Торонто», на матче работало 26 камер.

Ожидается, что в момент, когда Овечкин забросит историческую шайбу — в каком бы матче это ни произошло, — игра прервется на торжественную церемонию. Предполагается, что она продлится семь минут. В это время все игроки «Вашингтона» будут иметь право покинуть скамейку и отпраздновать достижение своего капитана вместе с ним.

В ночь на 3 апреля Овечкин забросил в ворота «Каролины» свою 892-ю в регулярных чемпионатах НХЛ — ему осталось два гола до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки. Соответственно, три шайбы принесут российскому форварду звание лучшего снайпера всех времен.

Ранее одноклубник Овечкина заявил, что россиянин не щадит себя.