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«Не смогли»: Пересильд объяснила расставание с Тройником

Актриса Юлия Пересильд рассказала о расставании с актером Тройником
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mihailtroynik/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Юлия Пересильд рассказала о расставании с актером Михаилом Тройником. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам Пересильд, расставание произошло уже некоторое время назад «с благодарностью и уважением друг к другу».

«Расстались без обид, без ненависти, без вражды, без предательства, без измен, без грязи. Честно и спокойно. Не смогли, не договорились, не совпали…» — пишет она.

Пересильд пожелала экс-партнеру нового пути и заверила, что сохранит с ним профессиональные отношения и продолжит играть в совместном спектакле «Последнее Лето».

Юлия Пересильд состояла в отношениях с актером Михаилом Тройником с 2022 года. О романе пары стало известно через пять месяцев после их первого свидания. Артисты появились вместе на церемонии вручения премии OK! Awards «Больше чем звезды», а позже Пересильд публично подтвердила отношения. В 2023 году в сети появились слухи, что звезда сыграла тайную свадьбу с возлюбленным, однако в ответ актриса посоветовала «не читать до обеда советских газет».

В марте дочь Юлии актриса Анна Пересильд показала фото с певцом Ваней Дмитриенко после слухов об их романе.

Ранее Маколей Калкин признался, что не общался с отцом более 30 лет.

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