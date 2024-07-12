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Названа неожиданная причина ухудшения памяти

AJM: цирроз печени может быть причиной ухудшения памяти

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Shutterstock

Ученые из Медицинской школы Университета Содружества Вирджинии и Медицинского центра Ричмонда в США установили, что у 13% людей со сниженными когнитивными способностями нарушения памяти вызваны циррозом печени. Результаты исследования опубликованы в The American Journal of Medicine (AJM).

В исследовании приняли участие почти 69 тысяч добровольцев, у которых в период с 2009 по 2019 год развилась деменция. Ученые собрали информацию об образе жизни и особенностях состояния здоровья участников, а затем оценили выраженность рубцевания ткани печени у каждого из них.

Рубцевание печени или фиброз — это динамический процесс, во время которого в печени, в ответ на дисфункцию клеток органа, происходит постепенное увеличение количества соединительной ткани. Прогрессирующее рубцевание характерно для цирроза — из-за нарушения структуры органа печень становится неспособной выполнять свои обычные функции.

Ученые обнаружили, что у 13% пациентов с деменцией снижение когнитивных способностей было связано с рубцеванием печени, а не с определенными изменениями в головном мозге. По словам исследователей, ухудшения памяти и внимания могут возникать вследствие печеночной энцефалопатии — тяжелом осложнении печеночной недостаточности, заключающемся в токсическом поражении центральной нервной системы. Печеночная энцефалопатия возникает, когда токсические вещества, обычно удаляемые печенью, накапливаются в крови и попадают в головной мозг.

По мнению ученых, слабоумие, вызванное повреждением печени, может быть обратимым (или непрогрессирующим) в некоторых случаях. Улучшению памяти может способствовать снижение активности воспалительного процесса в печени.

Ранее был найден способ лечения распространенной болезни печени.

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