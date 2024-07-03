Дерматолог развеял популярные мифы о загаре и раке кожи

Солнцезащитный крем не препятствует естественной выработке витамина D под солнцем. Использование таких средств необходимо не только для предотвращения солнечных ожогов, но и для защиты от разрушительного для ДНК воздействия ультрафиолета. Об этом изданию Health News рассказал сотрудник медицинской и исследовательской организации Henry Ford Health, дерматолог из США Генри Лим.

Врач объяснил, что, вопреки распространенному заблуждению, риск развития рака кожи повышается при любом уровне кожных повреждений, вызванных воздействием ультрафиолетового излучения. Это значит, что опасаться нужно не только солнечных ожогов. По словам Лима, ультрафиолет разрушает ДНК незащищенной кожи. Такие повреждения невозможно отследить «невооруженным глазом» по каким-либо внешним признакам.

Для защиты кожи дерматолог порекомендовал использовать солнцезащитные средства ежедневно. Врач отметил, что их нанесение не препятствует естественной выработке витамина D под солнцем. Так называемая «блокировка» витамина D путем отражения или поглощения солнечных лучей активными компонентами средств — это популярный миф.

Дело в том, что пяти-десяти минут пребывания на солнце в одежде, открывающей руки, ноги и лицо два-три раза в неделю в летние месяцы достаточно для выработки необходимого количества витамина D. Врач подчеркнул, что люди нередко наносят недостаточное количество крема, редко обновляют защитный слой и подолгу находятся на улице. Это значит, что кожа будет подвергаться воздействию ультрафиолета гораздо дольше, чем десять минут.

Ранее были названы группы людей, которым нужно использовать защиту от солнца.