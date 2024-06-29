Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Алкоголизм ускоряет биологическое старение, доказали ученые

JPR: лечение алкогольной зависимости быстро замедляет старение организма

close
100%
Frank Roder/ Global Look Press

Японские ученые из Высшей медицинской школы университета Кобе доказали, что алкоголизм ускоряет биологическое старение. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Psychiatric Research (JPR).

По последним оценкам, около 2,5 млн человек ежегодно уходят из жизни по причинам, связанным с зависимостью от спиртного. Пристрастие к алкоголю увеличивает риск серьезных проблем со здоровьем, губительно сказываясь на сердечно-сосудистой системе и когнитивных функциях.

В новом исследовании команда сосредоточилась на изучении связи спиртных напитков и процессов метилирования ДНК, от которых зависит старение организма. Эта система, известная как эпигенетические часы, способна показывать биологический возраст тела.

Специалисты использовали общедоступный набор данных по метилированию ДНК (GSE98876) из базы данных Gene Expression Omnibus, включавший образцы от 24 пациентов с алкогольной зависимостью и 23 здоровых людей из контрольной группы.

Исследователи обнаружили, что у алкоголиков наблюдались ускоренные процессы старения по сравнению со здоровыми людьми. Результаты оказались согласованы с несколькими типами эпигенетических часов.

Наиболее значимый результат был связан с часами DunedinPACE. Эти часы измеряют скорость старения на основе комплексного набора биомаркеров, связанных с различными функциями организма, включая сердечно-сосудистую, метаболическую, почечную, печеночную, легочную и иммунную системы.

Ускоренное старение, наблюдаемое у этих пациентов, согласуется с известными рисками для здоровья, связанными с хроническим употреблением алкоголя, такими как заболевания печени, дисфункция почек и сердечно-сосудистые проблемы.

Результаты также показали, что программа лечения эффективно замедлила биологическое старение. После трех недель терапии алкоголизма у пациентов наблюдалось значительное замедление биологического старения, измеряемое часами GrimAge и GrimAge2.

По словам ученых, результаты исследования дали убедительные доказательства того, что алкогольная зависимость ускоряет биологическое старение, но также выявили потенциал лечения для смягчения этих эффектов.

Ранее ученые выяснили, что дети с эмоциональными расстройствами и повышенной агрессией стареют быстрее сверстников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами