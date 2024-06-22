NASA могут заставить заплатить за космический мусор, проломивший крышу дома в США

В США житель города Неаполь Алехандро Отеро потребовал от Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) компенсации в $80 тыс. (7,1 млн рублей по курсу на момент публикации) за фрагмент космического мусора, который упал на его дом 8 марта 2024 года, пробив крышу и перекрытие между этажами. Об этом сообщает портал Phys.org со ссылкой на информационное агентство Agence France-Presse (AFP).

В NASA подтвердили, что причинивший неприятности мистеру Отеро предмет оказался 700-граммовой частью грузового поддона с отработанными батареями, которые выбросили с Международной космической станции в виде отходов еще в 2021 году.

По данным космического агентства, вместо того, чтобы полностью сгореть перед падением на Землю, часть объекта осталась нетронутой при повторном входе в атмосферу.

Как уточнили нанятые Алехарндро Отеро адвокаты, у NASA есть шесть месяцев, чтобы отреагировать на иск о компенсации. Хотя в результате инцидента никто не пострадал, ситуация могла бы иметь «катастрофические последствия», отметили юристы.

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