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Врач рассказала, какие видами рака молодые стали болеть чаще

MedicalXpress: случаи рака толстой кишки и груди участились среди молодых

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Pexels

Рак молочной железы, желудочно-кишечного тракта и женской репродуктивной системы (матки, яичников) все чаще встречается среди молодых людей. Об этом изданию MedicalXpress рассказал Сачин Апте, главный врач Института исследований рака имени Хантсмана и профессор акушерства и гинекологии в Университете Юты.

Пожилой возраст выступает одним из наиболее значительных факторов риска развития рака. По данным Американского онкологического общества, средний возраст постановки диагноза составляет 66 лет. При этом 88% людей, у которых диагностируют заболевание, находятся в возрастной категории старше 50 лет.

Однако, по словам Апте, многие виды онкологических заболеваний стремительно «молодеют». К ним относятся рак молочной железы, желудочно-кишечного тракта и женской репродуктивной системы (матки, яичников). Врач отмечает, что люди моложе 50 лет стали единственной возрастной группой с увеличением общей заболеваемости раком в период с 1995 по 2020 год.

По мнению специалиста, главными «виновниками» повышения распространенности рака среди молодых выступают неправильное питание (низкая доля клетчатки в рационе, увеличение потребления жиров, сахара и переработанного мяса), загрязнение окружающей среды микропластиком и курение. Однако также провокаторами рака могут быть невыявленные факторы, ставшие частью окружающей среды в течение последних десятилетий.

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