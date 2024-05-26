Ученые выяснили, как заставить печень регенерировать

Ученые обнаружили механизмы, стимулирующие регенерацию печени при хронических заболеваниях. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Биологи изучили клетки из тканей пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП). Это состояние связано с нарушением метаболизма, часто встречается у людей с ожирением и может привести к гепатиту. Единственное лечение на поздней стадии — пересадка печени.

Оказалось, что хроническое заболевание печени сильно повреждает сеть протоков, через которые из органа выходит желчь. При этом орган пытается смягчить ущерб: для этого клетки желчного дерева (холангиоциты) перерождаются в основной тип клеток печени — гепатоциты.

Ученые обнаружили молекулы, воздействие на которые лекарствами могло бы запустить процесс регенерации печени. Однако авторы предполагают, что, когда обнаруженный ими процесс регенерации выходит из-под контроля, могут возникнуть раковые клетки печени. Поэтому для создания безопасного средства лечения нужны дальнейшие исследования. Они позволят найти баланс между стимуляцией восстановления и минимальным риском развития рака.

«Мы, конечно, взволнованы этими результатами, потому что мы считаем, что нашли путь для нового лечения. Оно будет фокусироваться не только на сдерживании заболевания, но и сможет способствовать восстановлению тканей», — отметили авторы.

Ранее ученые выяснили, что препарат против рака сможет защитить печень от жировой болезни.