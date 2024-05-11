Ученые обнаружили «выхлопную трубу» у сверхмассивной черной дыры в нашей галактике

Международная группа астрофизиков обнаружила путь, с помощью которого сверхмассивная черная дыра Стрелец А* в центре нашей галактики Млечный Путь избавляется от излишков вещества. Этот «тоннель» работает подобно выхлопной трубе, отметили ученые. Исследование опубликовано на портале научных материалов arXiv.

Специалисты сделали открытие с помощью космического телескопа «Чандра».

Как показали наблюдения, «клапан» Стрельца А* расположен примерно в 700 световых годах от центра черной дыры. Из него выходит горячий газ, который удалось обнаружить с помощью рентгеновской камеры.

По словам команды, рентгеновское излучение газового потока вызвано столкновением вещества с более холодной средой, что вызывает ударные волны и выбросы энергии.

Астрофизики отметили, что Стрелец А* потребляет очень мало материи по сравнению с другими сверхмассивными черными дырами. Однако примерно каждые 20 тыс. лет он затягивает в себя звезду, которая подошла слишком близко к гравитационной воронке черной дыры. При этом часть вещества поглощается, а все остальное постепенно выходит обратно через тоннель.

Ранее ученые показали на видео, как выглядит погружение в черную дыру.