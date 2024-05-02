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Вакцина продлила жизнь пациентам с самым опасным типом рака мозга

Cell: вакцина приостановила развитие глиобластомы в мозге больных раком

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Американские ученые из Университета штата Флорида получили обнадеживающие результаты первого испытания персонализированных вакцин против глиобластомы — самого агрессивного и опасного типа рака мозга. Препарат существенно продлил жизнь пациентов. Исследование опубликовано в научном журнале Cell.

Новое лекарство снабжает иммунную систему «инструкцией» по распознаванию опухоли и методам борьбы с ней. Это позволяет защитной системе организма настроиться на уничтожение чужеродного образования.

В ходе клинического испытания четыре пациента с устойчивой к лечению глиобластомой получили две или четыре дозы вакцины. Всего через несколько часов анализы показали всплеск активности противовоспалительных белков, которые привлекают лейкоциты к месту, где требуется вмешательство иммунитета.

Иммунная реакция сопровождалась такими типичными симптомами как тошнота, низкая температура и озноб, которые постепенно исчезли в течение следующих одного-двух дней.
По словам ученых, они наблюдали переход от так называемому «холодному» иммунному ответу к его «горячей» фазе.

Обычно пациенты с глиобластомой живут не более шести месяцев даже при лечении опухоли с помощью химиотерапии, лучевой терапии и хирургического вмешательства.
После введения вакцины один из участников испытаний прожил без прогрессирования рака восемь месяцев, а второй — девять. Третий пациент также прожил девять месяцев, но с рецидивирующей глиобластомой. Точная информация о выживаемости четвертого пациента не была предоставлена.

Одна из самых сложных частей лечения глиобластомы заключается в том, что они надежно защищены от иммунной системы.

Микроокружение опухоли (ТМЕ) является иммуносупрессивным, что означает, что оно само уничтожает иммунные клетки, которе пытаются ее атаковать.

Новая вакцина работает путем перепрограммирования TME с использованием образца опухоли. Взяв информационную РНК опухоли и упаковав ее в готовую к доставке вакцину, исследователи могут «научить» иммунные клетки-киллеры пациента, как обойти ТМЕ.

Этот двойной удар позволяет препарату одновременно функционировать как вакцина, предупреждая иммунную систему о захватчике, и как иммуномодулирующий агент, изменяя опухоль, облегчая проникновение иммунных клеток.

Ранее ученые впервые испытали на людях вакцину от меланомы.

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