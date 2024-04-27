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Ученые нашли связь между вейпингом и снижением женской фертильности

The Guardian: вейпинг снижает уровень важного репродуктивного гормона АМГ

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Отказ от электронных сигарет повышает шансы женщины забеременеть. К такому выводу пришли эксперты компании Hertility, специализирующейся на женском здоровье, сообщает газета The Guardian.

Согласно отчету компании на основе анонимных данных 325 тыс. жительниц Великобритании в возрасте от 20 до 30 лет, почти четверть из тех, кто пытался зачать регулярно, регулярно или время от времени использовали вейпы.

Как показал анализ образцов крови 8340 женщин, электронные и обычные сигареты снижают уровень антимюллерова гормона (АМГ) в организме. От этого вещества зависит, сколько яйцеклеток остается у женщины в яичниках.

По словам автора исследования, доктора и преподавателя молекулярной генетики в Университетском колледже Лондона Хелен О'Нил, планирующим беременность женщинам нужно давать четкие рекомендации по отказу от вейпов наряду с обычными сигаретами, алкоголем и наркотиками.

Доктор О'Нил назвала открытие первым научным свидетельством, доказывающим связь между вейпингом и рождаемостью среди большого количества населения. Она отметила, что уровни АМГ у любительниц вейпов оказались на почти таком же низком уровне, как и у курильщиц табака.

Ранее ученые выяснили, как пол и возраст влияют на зависимость от вейпинга.

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