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Названы заболевания, которые могут перерождаться в рак

Онколог Тимофеева: хронические заболевания ЖКТ могут перерождаться в рак

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Shutterstock

Кишечные полипы, гастрит, анальные трещины при хроническом течении могут привести к развитию рака. Об этом «ФедералПресс» рассказала онколог-гинеколог Екатерина Тимофеева.

Некоторые хронические заболевания могут переродиться в рак. Это происходит, например, при постоянном воспалении. Из-за него клетки постоянно обновляются, что повышает риск поломки в них и возникновения раковых клеток.

Предраковые состояния делятся на облигатные (без лечения они обязательно переродятся в рак) и факультативные (превращаются в рак не всегда). К первым относятся семейный полипоз толстой кишки, тяжелая дисплазия шейки матки, а также эритроплазия Кейра, меланоз Дюбрея, болезнь Боуэна, истинная лейкоплакия.

Часто, но не всегда в рак превращаются: язвенная болезнь желудка, атрофический гастрит, анальные трещины, старческие кератозы.

Поэтому при наличии хронического заболевания важно наблюдаться у профильного врача и проходить обследования. Например, при полипах в кишечнике требуется периодическая колоноскопия. Она позволит предотвратить развитие рака или обнаружить его на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно.

Также нужно соблюдать общие правила профилактики рака: использовать кремы с SPF-защитой, не посещать солярий, заниматься спортом, вести активный образ жизни и поддерживать оптимальный вес.

Ранее ученые удвоили выживаемость при раке желудка 4-й стадии.

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