Кишечные микробы могут действовать как запасная печень, узнали ученые

Американские ученые из медицинского колледжа Вейла Корнелла в Нью-Йорке выяснили, что сообщество микробов (микробиота) в кишечнике млекопитающих может отчасти дублировать функции печени. Исследование опубликовано в научном журнале Cell Host & Microbe (CHM).

Команда изучила, насколько эффективно различные бактерии кишечника поглощают аминокислоты. Они проанализировали более 100 микроорганизмов и выявили самых эффективных в усвоении питательных элементов.

Затем микробиологи определили конкретные бактериальные метаболические гены, которые истощают запасы аминокислот.

Манипулируя ими с помощью инструментов генного редактирования, исследователи выяснили, что кишечные микробы способны влиять на постоянный уровень глюкозы в крови. Они делают это за счет изменения доступности аминокислот, что, в свою очередь, влияет на выработку нейромедиатора серотонина.

«Многие из этих метаболических функций может выполнять печень, но теперь мы обнаружили, что существуют функционально сопоставимые ферменты, кодируемые кишечной микробиотой, которые могут выполнять те же или подобные действия. Как будто в кишечнике работает вторая печень», — объяснил ведущий автор научной работы, доктор Чун Цзюньго.

Ученые считают, что их открытие поможет создать новые подходы к лечению диабета и воспалительных заболеваний кишечника.

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