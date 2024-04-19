Люди с сильными мышцами живут дольше остальных, выяснили ученые

Ученые из университета Ювяскюля (Финляндия) обнаружили, что у людей с генетической предрасположенностью к физической (мышечной) силе более высокая продолжительность жизни. Результаты исследования опубликованы в The Journals of Gerontology (JG).

В ходе исследования ученые проанализировали данные о состоянии здоровья более 340 тысяч человек в возрасте от 40 до 108 лет, половина из которых была женщинами. Они обнаружили у многих отличающихся физическим благополучием людей одну общую характеристику — генетически обусловленную повышенную мышечную силу.

В частности, среди физически сильных людей реже встречались распространенные неинфекционные патологии — кардиометаболические и легочные заболевания, заболевания опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани, остеопороз, психические и когнитивные расстройства, рак, а также болезни сердца и сосудов.

Ученые уточнили, что специфические «гены силы» способны помочь организму носителей успешно бороться с возрастными изменениями. Однако физическая сила не влияла на скорость и эффективность восстановления после травм и болезней.

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