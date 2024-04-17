Ученые выяснили, что пластик может лишить потомства большинство морских животных

Международная группа ученых из Великобритании и Италии выяснила, что пластиковый мусор в океане может привести к катастрофическим последствиям для размножения морских животных. Исследование опубликовано в научном журнале ChemSphere.

Специалисты изучили влияние гранул ПВХ на развитие семи видов, охватывающих все основные группы населяющих океан организмов. Высокие концентрации ПВХ нарушили здоровое развитие эмбрионов всех подобных существ.

Основным затронутым процессом был морфогенез — процесс, от которого зависит форма зародышей.

«При воздействии высоких доз гранул ПВХ виды, которые мы исследовали, реагировали по-разному. Некоторым не удалось создать оболочку или хорду, у других не получилось сформировать правильные двусторонние (лево-правые) особенности, а некоторые просто перестали развиваться после нескольких раундов клеточного деления», — отметила ведущий автор научной работы, доктор Ева Хименес-Гури.

В исследование также включили три вида, которые размножаются бесполым путем деления. Оказалось, что на них также влияют высокие концентрации пластика.

По словам исследователей, ни одно из изученных животных так и не смогло сформировать полноценный эмбрион из-за загрязнения воды полимерными частицами.

Ученые отметили, что негативный эффект обусловлен содержанием в пластике большого количества вредных элементов, включая цинк, который медленно высвобождается при попадании в океан.

Ранее исследователи выяснили, что микропластик ускоряет рост раковых опухолей.