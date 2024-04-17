Ученые научили собак вынюхивать людей с ПТСР

Канадские ученые из Университета Далхаузи доказали, что собак можно научить выявлять ранние признаки посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) по запаху человека. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Allergy (FIA).

ПТСР обычно развивается у людей из-за пережитого катастрофического события или событий: аварии, травмы, нападения, катаклизма, потери близкого человека и других происшествий, наносящих серьезный урон психике.

Симптомы посттравматического расстройства включают гипервозбуждение, резкие реакции при напоминаниях о травме, повторное переживание травмирующего опыта, перепады настроения и когнитивные проблемы. Часто ПТСР проявляется в виде приступов, которые могут застать человека врасплох.

В исследовании задействовали 26 человек, больше половины из которых имели диагностированное ПТСР. Их попросили предоставить профили своих запахов, собранные с помощью медицинских масок. Во время эксперимента добровольцам пришлось пройти сеансы, напоминавшие им о перенесенных травмах.

Затем ученые выбрали 25 собак, лишь две из которых смогли пройти специализированное обучение по распознаванию стресса по запаху. Питомцы с кличками Келли и Айви научились определять биомаркеры стресса. В ходе тестов животные выявляли приближение приступа ПТСР с точностью от 74 до 90%.

Несмотря на высокую точность, Келли и Айви реагировали на запах стресса по-разному. Айви лучше определяла тревожные состояния, тогда как Келли быстрее обнаруживала чувство подавленности. Исследователи полагают, что Айви хорошо настроилась на гормоны симпато-адрено-медуллярной оси (например, адреналин), тогда как Келли ориентировалась на гормоны гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы (например, кортизол).

По словам ученых, результаты эксперимента открывают возможность тренировать собак предупреждать хозяев с ПТСР о близящемся ухудшении их психического состояния.

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