Космический мусор упал на Землю и пробил крышу дома

Мусор, выброшенный с Международной космической станции (МКС), упал на Землю и пробил крышу дома в городе Нейплс в штате Флорида, США. Информация об этом появилась на сайте NASA.

Уточняется, что мусор, представлявший собой грузовой поддон с изношенными литийионными батареями, выбросили с МКС в космос еще в марте 2021 года. Специалисты ожидали, что груз полностью сгорит, однако одна из опор для крепления батарей сумела сохраниться после вхождения в атмосферу и упала на дом. Ее вес составляет около 725 граммов.

Информация о пострадавших в результате падения космического мусора не поступала.

19 февраля с частного космодрома Rocket Lab, расположенного на полуострове Махия в Новой Зеландии, запустили японский спутник ADRAS-J, который специализируется на сборе информации об обломках космических аппаратов и другом космическом мусоре.

Представители Astroscale Japan заявили, что это первая в мире миссия по безопасному сближению с космическим мусором. В случае успеха этой миссии компания планирует дальнейшее развитие технологий по уборке космического мусора на орбите Земли.

Ранее консультант по физике домашней школы «ИнтернетУрок» Галина Сагайдак рассказала «Газете.Ru», как спят, моются и ходят в туалет космонавты.