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Врач рассказал, нужно ли людям с депрессией работать

Daily Mail: работа может укрепить психическое здоровье людей с легкой депрессией

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Shutterstock

Психиатр Национальной службы здравоохранения Великобритании Макс Пембертон рассказал изданию Daily Mail, что людям с легкой и умеренной депрессией и тревогой полезно продолжать рабочую деятельность. По мнению врача, регулярный труд помогает облегчить симптомы этих расстройств.

Пембертон уточнил, что регулярная рабочая деятельность помогает людям с проблемами с психическим здоровьем упорядочить жизнь и обрести чувство контроля над происходящим. Кроме того, «включенность» в трудовой процесс и удовлетворение от результатов способствует снижению тревожности и выравниванию эмоционального фона.

Врач также подчеркнул, что безработица зачастую выступает провокатором депрессии. Многочисленные исследования показали, что у безработных людей это расстройство развивается гораздо чаще, чем у трудоустроенных. По словам психиатра, многие люди с депрессией проводят годы в изоляции и одиночестве, будучи уверенными, что не смогут справиться с рабочими задачами. Такой образ жизни, в свою очередь, усугубляет проблемы с психикой.

Отмечается, что труд может быть полезен для людей с легкой и умеренной депрессией и тревогой. При наличии тяжелых, ярко выраженных тревожных и депрессивных состояний вопрос о начале трудовой деятельности рекомендуется обсуждать с врачом.

Ранее были названы черты личности, связанные с высоким риском развития депрессии.

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