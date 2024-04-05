Ученые нашли в Норвегии следы древних миграций необычных животных

Норвежские ученые из Университета Осло выяснили, что некоторые из мигрирующих сегодня в Норвегию видов уже бывали здесь в далеком прошлом. Предположительно, они спасались от потепления климата почти 6 тыс. лет назад. Исследование опубликовано в научном журналеhttps://www.science.org/journal/sciadv Science Advances (SciAdv).

Выводы специалистов основаны на анализе ДНК останков фауны, обнаруженных в одной из пещер в норвежском регионе Нурланн.

«Мы обнаружили несколько видов животных, которые нас удивили. Среди прочего, мы нашли кости животных, которые, как мы видим, сегодня снова перемещаются на север из-за более теплого климата», — отметила один из авторов работы, профессор Санне Боссенкол.

Среди вернувшихся видов исследователи выделили тетеревов и рыб под названием сериола или амберджек, которые сегодня водятся в более теплых широтах Атлантического и Тихого океанов.

Кроме того, в пещере были найдены останки пресноводных рыб, медведей, зайцев, леммингов, морских птиц, мидий и землероек.

По словам ученых, возраст самых старых костей в отложениях достигал 13 тыс. лет.

Ранее ученые предупредили о глобальной угрозе для мигрирующих животных из-за влияния человека.