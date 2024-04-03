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Ученые обучили ИИ противостоять смертельно опасным азиатским шершням

CommsBio: создана нейросеть для обнаружения вторжений агрессивных шершней

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Британские ученые из Эксетерского университета разработали инструмент на основе искусственного интеллекта (ИИ) VespAI. Нейросеть умеет привлекать азиатских шершней к станции мониторинга и идентифицировать их с помощью камеры. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Biology (CommsBio).

Азиатские или желтоногие шершни обитают в Южной и Юго-Восточной Азии, однако в последнее время этот вид активно распространяется в США и на большей часть Европы. Насекомые опасны для человека из-за своего сильного яда. При нападении роя укусы шершней могут вызывать анафилактический шок и даже привести к летальному исходу.

VespAI использует для работы компактный процессор и остается в режиме ожидания, пока его датчики не идентифицируют насекомое размером с шершня.

Если это произойдет, активируется алгоритм ИИ, он проанализирует изображение, чтобы определить, является ли это азиатским шершнем (Vespa velutina) или местным европейским шершнем (Vespa crabro). Если азиатский шершень обнаружен, сенсор отправляет пользователю предупреждение с изображением, позволяя ему подтвердить идентификацию.

По словам ученых, система призвана оптимизировать борьбу с азиатскими шершнями, поскольку существующие ловушки часто губят массу полезных насекомых и мало влияют на численность вредоносных шершней.

Ранее генетики раскрыли секрет ДНК шершней, позволяющий им успешно вторгаться на новые территории.

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