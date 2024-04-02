Головная боль при сексе у женщин может указывать на опасный для жизни диагноз

Ученые-медики из Университета штата Южная Дакота в США совместно с коллегами из Пакистана описали редкий случай головной боли при сексуальной активности (коитальной цефалгии), вызванной инсультом. Доклад опубликован в научном журнале BMJ Case Reports.

Связанные с сексуальной жизнью головные боли обычно безвредны. Они могут возникать при сексуальном возбуждении и усиливаться во время оргазма. Как правило, болезненные ощущения проходят сами по себе в течение 24 часов, но в некоторых случаях могут длиться до 72 часов. Коитальная цефалгия затрагивает, по разным оценкам, от 0,25% до 1% населения.

Согласно отчету, 61-летняя женщина обратилась за медицинской помощью из-за очень сильной боли в затылке, неожиданно появившейся во время полового акта. По словам пациентки, обычные обезболивающие не облегчали болевой синдром. Кроме того, у женщины начались проблемы со зрением, которые и побудили ее отправиться в больницу на обследование.

Магнитно-резонансная томография показала обширное правостороннее затылочное кровоизлияние в мозг. Обследовавшие пациентку доктора отметили, что у нее не оказалось аутоиммунных заболеваний и других предрасполагающих к инсульту факторов.

В результате женщине удалось полностью поправиться и восстановить зрение в течение года с помощью консервативных методов лечения.

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