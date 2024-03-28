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Ученые выяснили, что алкоголизм разрушает тормозные сети мозга

PsyMed: алкоголь делает мозг невосприимчивым к некоторым видам терапии

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Британские ученые из Кембриджского университета изучили влияние хронического употребления спиртного на структуры мозга. Они пришли к выводу, что алкоголизм серьезно повреждает некоторые мозговые сети, делая неэффективными некоторые современные методы терапии алкогольной зависимости. Исследование опубликовано в научном журнале Psychological Medicine (PsyMed).

Команда использовала одну из форм транскраниальной магнитной стимуляции под названием CPAS, чтобы повысить способность мозга противостоять тяге к горячительным напиткам.

Суть CPAS заключается в воздействии парными магнитными импульсами на определенные зоны мозговой коры для укрепления нейронных связей. Такая стимуляция позволяет восстановить или улучшить проводимость нейронных сетей, которые отвечают за различные процессы, включая контроль над нашими импульсами.

В исследовании приняли участие 55 человек, у 20 из которых диагностировали расстройство употребления алкоголя. Всех добровольцев подвергали магнитной стимуляции. Оказалось, что у здоровых людей CPAS эффективно подавляет различные импульсы, сокращая время реакции торможения. Однако тот же метод не сработал на пациентах с алкогольной зависимостью.

«Отсутствие улучшений предполагает, что хроническое употребление алкоголя может изменить реакцию мозга на нейромодуляционные вмешательства, такие как CPAS, возможно, из-за нейроадаптивных изменений, вызванных длительным воздействием алкоголя. Эти изменения могут повлиять на механизмы нейропластичности мозга, делая его менее восприимчивым к благотворному влиянию магнитной стимуляции на мозговой контроль», — отметили исследователи.

Ранее нейробиологи нашли новый способ лечения алкоголизма у людей, переживших травмы.

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