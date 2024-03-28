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Названа группа лекарств, повреждающих сердце

SciAdv: прием лекарств от СДВГ может привести к ослаблению сердца

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Ученые из университета Колорадо обнаружили, что прием лекарств для коррекции синдрома дефицита внимания и гиперактивности, таких как аддералл или риталин, может привести к аритмии, сердечной недостаточности и остановке сердца. Результаты опубликованы в журнале Science Advances (SciAdv).

СДВГ — это нарушение развития неврологическо-поведенческого характера, при котором ярко выражена гиперактивность наряду с дефицитом внимания и концентрации. Для улучшения работоспособности при такой патологии с недавних пор применяется медикаментозное лечение такими препаратами, как аддералл или риталин.

Чтобы выяснить, какое влияние этот класс лекарств может оказывать на здоровье, ученые проанализировали данные около 26 тысяч людей с СДВГ и здоровых добровольцев в возрасте от 20 до 40 лет. После получения необходимой информации об участниках и прохождения обследований, началась фаза наблюдения за испытуемыми, которая длилась около 10 лет.

По завершении наблюдения ученые обнаружили, что у людей с СДВГ вероятность развития кардиомиопатии после одного года приема препаратов была на 17% выше по сравнению со здоровыми лицами. Кардиомиопатия — это заболевание миокарда неизвестной этиологии, основными признаками которого являются кардиомегалия (увеличение размеров сердца) и/или сердечная недостаточность. Также выяснилось, что длительное применение препаратов (более восьми лет) было связано с повышением аналогичного риска на 57%.

Авторы исследования отметили, что при кардиомиопатии может нарушаться сердечный ритм, что приводит к аритмии (нерегулярному сердцебиению). Долгосрочные последствия аритмии включают опасный для жизни инсульт, сердечную недостаточность или остановку сердца.

Ранее был найден фактор риска преждевременного старения сосудов.

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