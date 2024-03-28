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Стало известно, как одиночество меняет личность человека в худшую сторону

PID: одинокая жизнь постепенно разрушает открытость, дружелюбие и дисциплину

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Ученые из Университета Кемён в Южной Корее изучили долговременное влияние одиночество на свойства человеческой личности. Исследование опубликовано в научном журнале Personality and Individual Differences (PID).

Используя данные долгосрочного проекта Health and Retirement Study, отслеживающего жизнь жителей США старше 50 лет, специалисты рассмотрели данные 9671 участника инициативы, собранных в 2012, 20216 и 2020 годах.

В исследовании использовался сложный статистический подход — панельная модель случайного перехвата с перекрестным лагом — чтобы выявить взаимосвязи между этими переменными с течением времени.

Оказалось, что чувство одиночества предсказывает снижение трех ключевых черт личности: экстраверсии, доброжелательности и добросовестности. Это значит, что одиночество может постепенно разрушить нашу социальную открытость, дружелюбие и дисциплину, с которой мы подходим к нашей повседневной жизни.

Исследование также выявило значительную роль негативных эмоций в этой динамике. Негативный аффект — переживание негативных эмоций, таких как печаль или гнев, — оказался одновременно предиктором и следствием одиночества и невротизма. Это означает, что плохое самочувствие может не только привести к чувству одиночества, но и сделать нас более склонными к плохому самочувствию в будущем, создавая сложный цикл эмоционального стресса и изоляции.

Будущие исследования могут расширить эти результаты, изучая меры, направленные на смягчение одиночества и содействие позитивному развитию личности, отметили авторы научной работы.

Ранее ученые выяснили, что прогулки компенсируют негативные последствия одиночества для психического и физического здоровья.

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