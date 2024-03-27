Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Биологи вырастили редких гольцов для изучения их ДНК

Биологи на Камчатке вырастили в лаборатории редких гольцов для изучения их ДНК

close
100%
A. Hartl/Global Look Press

Биологи Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга вырастили эндемичную форму гольцов в лабораторных условиях, чтобы исследовать их ДНК. Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.

Как указали в пресс-службе университета, ученые вырастили мальков эндемичных гольцов Кроноцкого озера в рамках совместного исследования с Кроноцким заповедником. Сотрудники лаборатории антропогенной динамики экосистем исследуют генетические процессы и молекулярные регуляторы развития, которые отвечают за эволюционные адаптации рыб при освоении разных экологических ниш в озерах.

Задача биологов — выяснить, какие гены работают над формированием головы и рта редких рыб. Ученые уже определили, что процесс развития специфических признаков головы запускается и контролируется как на уровне изменения свойств белков за счет множественных точечных мутаций в генах, так и за счет изменений интенсивности экспрессии разных генов.

До этого журнал Nature Communications писал, что биологи создали новую технологию сохранения жизни печени вне организма, которая улучшит тестирование генной терапии.

Журнал Life Science Alliance (LSA) писал об обнаружении учеными института медицинских исследований Стоуэрса особого гена slc27a2a, который защищает рыб вида Astyanax mexicanus от жировой болезни печени.

До этого ученые из университета Дикина в Австралии выяснили, что диета на основе растительной пищи, молочных продуктов, рыбы и орехов не только сокращает риск развития рака, но и снижает воспаление в организме при заболеваниях этой группы.

Ранее ученые выяснили, как улучшить очистку мозга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами