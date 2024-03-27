Биологи вырастили редких гольцов для изучения их ДНК

Биологи Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга вырастили эндемичную форму гольцов в лабораторных условиях, чтобы исследовать их ДНК. Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.

Как указали в пресс-службе университета, ученые вырастили мальков эндемичных гольцов Кроноцкого озера в рамках совместного исследования с Кроноцким заповедником. Сотрудники лаборатории антропогенной динамики экосистем исследуют генетические процессы и молекулярные регуляторы развития, которые отвечают за эволюционные адаптации рыб при освоении разных экологических ниш в озерах.

Задача биологов — выяснить, какие гены работают над формированием головы и рта редких рыб. Ученые уже определили, что процесс развития специфических признаков головы запускается и контролируется как на уровне изменения свойств белков за счет множественных точечных мутаций в генах, так и за счет изменений интенсивности экспрессии разных генов.

До этого журнал Nature Communications писал, что биологи создали новую технологию сохранения жизни печени вне организма, которая улучшит тестирование генной терапии.

Журнал Life Science Alliance (LSA) писал об обнаружении учеными института медицинских исследований Стоуэрса особого гена slc27a2a, который защищает рыб вида Astyanax mexicanus от жировой болезни печени.

До этого ученые из университета Дикина в Австралии выяснили, что диета на основе растительной пищи, молочных продуктов, рыбы и орехов не только сокращает риск развития рака, но и снижает воспаление в организме при заболеваниях этой группы.

Ранее ученые выяснили, как улучшить очистку мозга.