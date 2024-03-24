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Названы препараты, которые могут повысить риск аутизма

Healthday: препараты от эпилепсии во время беременности связали с аутизмом

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Риск аутизма может возрасти при внутриутробном воздействии лекарств от судорог. Об этом сообщает Healthday.

Используя данные о назначении препаратов из медицинских карт, ученые выявили беременных женщин, которые могли принимать лекарств от судорог. Распространенность аутизма среди их детей сравнили с таковой у тех, чьим матерям не назначили противосудорожные.

В возрасте восьми лет частота расстройств аутистического спектра (РАС) составила 1,9% для 4 млн детей, которые не подвергались воздействию противосудорожных препаратов при внутриутробробном развитии.

У детей женщин с эпилепсией, которые не принимали препараты, частота аутизма составила 4,2%.

У тех, чьи матери принимали противосудорожные препараты во время беременности, частота РАС составила от 4 до 10,5% в зависимости от типа препарата. Наибольший риск аутизма был связан с препаратом вальпроатом.

Ранее врач рассказала, у каких детей вакцина БЦЖ может привести к летальному исходу.

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