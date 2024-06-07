Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия представит свою версию «Барби»

В России планируют выпустить фильм про принцесс в ответ на «Барби»

close
100%
Союзмультфильм

Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева рассказала, что в компании «Газпром-медиа» заинтересованы в выпуске фильма о российских принцессах. Ее слова передает NEWS.ru.

«Там сказали, что это наш ответ «Барби», мы должны сделать настоящий полнометражный фильм про своих принцесс с красивыми нарядами», — отметила она.

Слащева отметила, что в 2023 году состоялась премьера короткометражной анимации «Принцессы: сказочный голос», в которой «Союзмультфильм» объединил всех женских персонажей из своей вселенной. Проект «Газпром-медиа», по словам Слащевой, задуман как киноверсия.

В «Принцессах» рассказывается о девушках (Бременская, Забава, Золушка и Дюймовочка), которые создали группу ради выступления на песенном конкурсе «Сказочный голос». Одной из главных их соперниц оказалась популярная артистка Шамаханская царица.

Недавно сообщалось, что киностудия «Союзмультфильм», онлайн-кинотеатр Okko и писатель-фантаст Сергей Лукьяненко работают над медиафраншизой с русскими супергероями, рабочее название которой «Орден Алой звезды». За основу создатели взяли уже существующие образы из российской истории, культуры и литературы. Их переосмыслили, наделив новыми чертами.

Ранее Швыдкой рассказал, какие страны будут участвовать в «Интервидении».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами