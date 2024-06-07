Назван возможный соучастник дела генерала Попова

Следствие считает, что обвиняемый в мошенничестве бывший командующий 58-й армией Вооруженных сил России генерал Иван Попов действовал в организованной группе с генералом-лейтенантом Олегом Цоковым. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы суда.

По версии следствия, Попов совершил хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества в особо крупном размере (133 664 700 рублей) с использованием служебного положения организованной группой совместно с Цоковым и Моисеевым.

Цоков погиб в зоне специальной военной операции летом 2023 года. Его наградили посмертно званием Героя России.

До этого сообщалось, что Попов дал изобличающие показания на других лиц, причастных к хищению.

7 июня во 2-м Западном окружном военном суде рассматривается жалоба на отказ о переводе генерала из СИЗО под домашний арест.

21 мая стало известно об аресте Попова. Его подозревают в хищении свыше 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, предназначенных для возведения оборонительных сооружений на Запорожском направлении. Это не первый громкий арест в Минобороны. В конце апреля по делу о взятке арестовали замминистра обороны Тимура Иванова. Позже по аналогичному делу в СИЗО отправили главного кадровика ведомства Юрия Кузнецова.

Ранее в чистках в Минобороны РФ увидели «пригожинский след».