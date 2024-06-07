Месси заявил, что «Реал» — лучшая команда в мире

Аргентинский нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси, который большую часть своей карьеры выступал за каталонскую «Барселону», назвал мадридский «Реал» лучшей командой в мире на сегодняшний момент. Его слова приводит Infobae.com.

«Лучшая команда – это «Реал», потому что они действующие победители Лиги чемпионов. И в предыдущие годы они тоже являлись лучшими, как и «Манчестер Сити», который выиграл Лигу чемпионов в прошлом сезоне», — заявил Месси.

«Реал» в сезоне-2023/24 выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов, в финале которой обыграл дортмундскую «Боруссию».

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. До этого он почти всю карьеру выступал за «Барселону» и два сезона отыграл в «ПСЖ».

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Это первый подобный трофей в карьере звездного футболиста. На его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды.

Ранее стало известно, сколько зарабатывает Месси в «Интер Майами».