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Россиянам назвали признаки неисправного топливного фильтра

«Авилон» назвал три признака неисправности топливного фильтра

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Наталья Горшкова/РИА Новости

Некоторые автомобилисты забывают менять топливный фильтр в своем автомобиле, что может привести к поломке двигателя. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов. При этом есть несколько признаков, говорящих о том, что фильтр неисправен и его необходимо заменить.

«Среди основных признаков забитого или неисправного топливного фильтра, в первую очередь, стоит назвать сложности с запуском, пропуски зажигания, а также нестабильную работу двигателя в целом. При забитом фильтре к мотору будет поступать недостаточное количество топлива», — сказал Константинов.

Во-вторых, на этом же фоне может возникнуть потеря мощности и снизиться производительность автомобиля. Третий признак неисправного фильтра — перегрев топливного насоса и, как следствие, преждевременная его поломка, отметил эксперт.

Интервал замены топливного фильтра зависит от типа автомобиля и качества топлива. В среднем большинство производителей автомобилей рекомендуют менять топливный фильтр каждые 30-50 тыс. км. Но некоторые модели, особенно дизельные, могут требовать более частой замены — например, каждые 15-20 тыс. км, пояснил специалист.

Ранее россиянам перечислили неисправности авто, которые вызывает некачественное топливо.

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