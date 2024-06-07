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В ЛНР рассказали о состоянии пострадавших после удара ВСУ по Луганску

Минздрав: пять человек находятся в тяжелом состоянии после удара по Луганску

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МЧС РФ по ЛНР

Пять человек, раненных при ракетном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Луганску, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщила глава минздрава Луганской народной республики Наталья Пащенко, передает в Telegram-канале пресс-служба правительства ЛНР.

По ее словам, жизни трех пострадавших детей ничего не угрожает. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

Незадолго до этого сообщалось, что число пострадавших при обстреле города со стороны ВСУ выросло до 35 человек.

Утром 7 июня Луганск подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск. Как рассказала пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова, военнослужащие ВСУ выпустили в сторону города шесть американских ракет ATACMS. При этом большая часть снарядов была уничтожена системами противовоздушной обороны (ПВО).

Несмотря на это, в Луганске произошли несколько взрывов. Более того, в одном из многоэтажных жилых домов обрушился подъезд. К текущему моменту под завалами нашли 10 человек, троих из них спасти не удалось.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.

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