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В Совфеде заявили, что ощущения угрозы ядерной войны нет

Матвиенко: при возникновении угрозы стране РФ будет использовать весь арсенал

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

При возникновении серьезной угрозы России, ее безопасности, суверенитету страна прибегнет ко всему арсеналу, что у нее есть на вооружении. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала «Россия 1».

Сенатор предложила обратить внимание на российскую военную доктрину. В ней прописано, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее или ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

«Если будет серьезная угроза нашей безопасности, суверенитету, конечно, мы будем использовать весь арсенал, все возможности, это справедливо», — подчеркнула Матвиенко.

По ее словам, если существованию России ничего не будет грозить, она не будет применять ядерное оружие.

Также парламентарий добавила, что вопреки участившимся разговорам о возможности ядерной войны, у нее «такого ощущения нет, но тренды нехорошие». Она обратила внимание на то, что политики Запада постоянно запугивают своих граждан «угрозой» от России.

Ранее Путин высказался об угрозе ядерной войны.

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