В Кремле отреагировали на сообщения об учениях РФ в Карибском бассейне

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос о возможных учениях РФ в Карибском бассейне. Его слова приводит РИА Новости.

«Это в Минобороны надо обращаться», — сообщил он.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники среди американских чиновников, Россия планирует провести военные учения в ближайшие недели и для этого перебрасывает корабли и самолеты в Карибский бассейн. По информации издания, эти маневры являются частью ответа Москвы на поддержку Украины со стороны США. Источник Miami Herald в свою очередь заявил, что Россия хочет выбить США из колеи, а также оказать влияние на внутреннюю аудиторию.

Предстоящие учения России в районе Карибского бассейна сигнализируют США о том, что российские военные могут оперативно прибыть в любую точку мира, считает генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой.

Ранее военный эксперт ранее раскрыл смысл учений РФ у Карибских островов.