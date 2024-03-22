Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Изучен новый белок, защищающий от диабета

PNAS: особый белок C3 защищает производящие инсулин клетки от разрушения

close
100%
Freepik.com

Ученые из Лундского университета в Швеции обнаружили, что особый белок C3 защищает клетки, производящие инсулин, от разрушения, тем самым снижая риск развития сахарного диабета. Результаты исследования опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

В ходе лабораторных экспериментов на крысах ученые выяснили, что белок под названием IL-1B может вызывать воспаление и повреждение клеток, продуцирующих инсулин. Другой внутриклеточный белок — С3, напротив, защищает клетки.

Ученые объяснили, что инсулин — это гормон, который образуется в бета-клетках островков Лангерганса поджелудочной железы. Дисфункция клеток, вырабатывающих инсулин, сопровождается его недостаточной секрецией или неспособностью оказывать нужное биологическое воздействие. Это, в свою очередь, может стать причиной сахарного диабета, поскольку инсулин перестает нормально перерабатывать поступающую с пищей глюкозу.

Чтобы проверить точность этого предположения, ученые подавили активность C3 в клетках, производящих инсулин у крыс. Результаты такого вмешательства показали, что клетки без C3 были более восприимчивы к вредному воздействию IL-1B. Это приводило к более быстрому развитию диабетоподобных состояний (например, преддиабета).

Ранее ученые выявили белок, способствующий потере веса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами