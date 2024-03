Ученые нашли странную связь между очищением воздуха и вспышками тяжелой легочной инфекции

Американские ученые из двух университетов и департамента здравоохранения штата Нью-Йорк расследовали причины загадочного роста заболеваемости легионеллезом или болезнью легионеров — атипичной формой пневмонии, вызываемой бактериями Legionella. Специалисты пришли к выводу, что одной из главных причин распространения тяжелой респираторной инфекции оказался чистый воздух. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences Nexus (PNAS Nexus).

За последние два десятилетия заболеваемость легионеллезеом в США увеличилась в девять раз — с 1,1 тыс. случаев в 2000 году до 10 тыс. случаев в 2018 году. В Европе и некоторых регионах Канады количество заражений болезнью легионеров за тот же срок выросло в 5-7 раз.

Хотя крупные вспышки болезни легионеров, начавшиеся в 1976 году, были связаны с кондиционерами, коммерческими вентиляционными системами и градирнями, которые используют вентиляторы для отвода тепла от заводов, в подавляющем большинстве случаев основной источник инфекции был неизвестен.

Загрязненные системы вентиляции и градирни распространяют бактерии легионеллы на значительные расстояния за счет рассеивания водяного пара. Микробы оседают на каплях воды и вместе с ними попадают в дыхательные пути людей.

Исследователи изучили влажность, температуру, осадки и ультрафиолетовое излучение в штате Нью-Йорк с 1992 по 2019 год, однако ни один из параметров не мог объяснить рост заболеваемости легионеллезом.

Затем ученые обратили внимание на снижение уровня диоксида серы (SO 2 ) в воздухе. Оказалось, что очищение атмосферы странным образом коррелирует с увеличением числа легочной заболевших инфекцией.

Диоксид серы образуется при сжигании ископаемого топлива. Как показало моделирование, смешиваясь с водой, это соединение превращается в серную кислоту и создает неблагоприятную среду для бактерий.

Как показал повторный анализ, за 20 лет концентрация SO 2 в воздухе Нью-Йорка упала в 10 раз — почти настолько, насколько выросла заболеваемость легионеллезом.

Ученые отметили, что необходимо разработать стратегии по борьбе с бактериями, которые позволят сохранить чистоту атмосферы.

