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Исследователи плазмы заявили о прорыве в термоядерной энергетике

PRL: открытие новых колебаний плазмы позволит улучшить ускорители и реакторы

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Американские физики из Рочестерского и Калифорнийского университетов открыли новый класс плазменных колебаний — возвратно-поступательные волнообразные движения электронов и ионов. Эти знания позволят повысить производительность компактных ускорителей частиц и термоядерных реакторов. Исследование опубликовано в научном журнале Physical Review Letters (PRL).

Плазма или ионизированный газ — четвертое агрегатное состояние материи. Оно остается наиболее распространенной и наблюдаемой формой материи в нашей Вселенной. На Земле создание горячей смеси свободно движущихся электронов и ионов, составляющих плазму, часто требует экстремальных давлений и/или температур.

Одним из свойств, характеризующих плазму, остается ее способность поддерживать коллективное движение, при котором электроны и ионы колеблются в унисон.
 
Эти вибрации подобны ритмичному танцу. Точно так же, как танцоры реагируют на движения друг друга, заряженные частицы в плазме взаимодействуют и вибрируют вместе, создавая скоординированное движение.

Команда определила теоретическую основу плазменных колебаний, согласно которой вибрации не зависят от температуры и других характеристик вещества.

В рамках теоретической основы, амплитуда колебаний может двигаться быстрее скорости света в вакууме или полностью останавливаться, в то время как сама плазма движется в совершенно другом направлении.

По словам ученых, в практическом смысле управление колебаниями плазмы может упростить работу термоядерных реакторов, сделав вещество температурой в миллионы градусов Цельсия более стабильным.

Ранее в Японии запустили крупнейший в мире экспериментальный термоядерный реактор.

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