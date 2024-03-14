Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин указал на лидерство России в сфере атомных технологий

Путин: Россия является мировым лидером в атомных технологиях

close
100%
Александр Казаков/РИА Новости

Президент Владимир Путин заявил, что Россия с нуля помогает создавать в ряде зарубежных государств атомную энергетику. Его цитирует РИА Новости.

По словам главы государства, РФ — мировой лидер в сфере атомных технологий.

«При нашем содействии в зарубежных странах практически с нуля... целая отрасль создается», — сказал Путин по ВКС в ходе церемонии заливки основания ядерного острова седьмого энергоблока Ленинградской АЭС.

Президент также заявил, что вышеупомянутой сфере в стране на 99% применяются отечественные технологии.

Он обратил внимание, что в настоящее время «Росатом» ведет сооружение 22 энергоблоков в семи государствах.

Путин напомнил, что в послании Федеральному собранию объявлялось о запуске ряда нацпроектов, в том числе в области атомных и энергетических технологий.

Ленинградская атомная электростанция (ЛАЭС) является крупнейшей в России по установленной мощности. Ее первый энергоблок был введен в эксплуатацию еще в СССР — в 1973 году.

Ранее «Росатом» сдал в промышленную эксплуатацию второй энергоблок Белорусской АЭС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами