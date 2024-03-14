Путин указал на лидерство России в сфере атомных технологий

Президент Владимир Путин заявил, что Россия с нуля помогает создавать в ряде зарубежных государств атомную энергетику. Его цитирует РИА Новости.

По словам главы государства, РФ — мировой лидер в сфере атомных технологий.

«При нашем содействии в зарубежных странах практически с нуля... целая отрасль создается», — сказал Путин по ВКС в ходе церемонии заливки основания ядерного острова седьмого энергоблока Ленинградской АЭС.

Президент также заявил, что вышеупомянутой сфере в стране на 99% применяются отечественные технологии.

Он обратил внимание, что в настоящее время «Росатом» ведет сооружение 22 энергоблоков в семи государствах.

Путин напомнил, что в послании Федеральному собранию объявлялось о запуске ряда нацпроектов, в том числе в области атомных и энергетических технологий.

Ленинградская атомная электростанция (ЛАЭС) является крупнейшей в России по установленной мощности. Ее первый энергоблок был введен в эксплуатацию еще в СССР — в 1973 году.

Ранее «Росатом» сдал в промышленную эксплуатацию второй энергоблок Белорусской АЭС.