Путин указал на лидерство России в сфере атомных технологий

Президент Владимир Путин заявил, что Россия с нуля помогает создавать в ряде зарубежных государств атомную энергетику. Его цитирует РИА Новости.
По словам главы государства, РФ — мировой лидер в сфере атомных технологий.
«При нашем содействии в зарубежных странах практически с нуля... целая отрасль создается», — сказал Путин по ВКС в ходе церемонии заливки основания ядерного острова седьмого энергоблока Ленинградской АЭС.
Президент также заявил, что вышеупомянутой сфере в стране на 99% применяются отечественные технологии.
Он обратил внимание, что в настоящее время «Росатом» ведет сооружение 22 энергоблоков в семи государствах.
Путин напомнил, что в послании Федеральному собранию объявлялось о запуске ряда нацпроектов, в том числе в области атомных и энергетических технологий.
Ленинградская атомная электростанция (ЛАЭС) является крупнейшей в России по установленной мощности. Ее первый энергоблок был введен в эксплуатацию еще в СССР — в 1973 году.
Ранее «Росатом» сдал в промышленную эксплуатацию второй энергоблок Белорусской АЭС.