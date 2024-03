ИИ нашел связь между ростом парниковых выбросов и распадом СССР

Американские ученые из Вашингтонского университета установили, что распад Советского Союза в 1991 году привел к увеличению выбросов парникового газа метана, несмотря на экономический кризис и снижение добычи нефти и газа. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Специалисты проанализировали спутниковые снимки с помощью современных технологий искусственного интеллекта (ИИ). Они использовали данные, полученные с орбитального аппарата NASA Landsat-5.

Исследователи сосредоточились на Туркменистане, где добыча газа в период с 1991 по 1998 год упала на 85%.

ИИ выявил 776 метановых шлейфов в центральноазиатской республике за 25-летний период с 1986 по 2011 год. Анализ показал, что выбросы увеличились в размерах и стали более частыми после 1991 года. В некоторых нефтегазовых бассейнах шлейфы метана закрывали до 100% снимка.

Авторы предположили, что подобная ситуация может быть объяснима неисправной инфраструктурой, меньшим надзором за нефтегазовыми скважинами и сокращением количества экспортных маршрутов, что привело к намеренному или случайному выделению парниковых газов.

Пик метановых выбросов в Туркменистане пришелся на 1994 год. В это время Россия отказала стране в разрешении прокачивать газ по своим трубопроводам на европейские рынки.

Ученые предполагают, что в остальных бывших советских республиках наблюдались аналогичные тенденции, однако эти догадки необходимо проверить в ходе будущих исследований.

Ранее исследователи предупредили о риске мощных метановых выбросов из-за таяния «огненного льда».