ИИ нашел различия в активности мозга мужчин и женщинами

Американские ученые из Стэнфордского университета в Калифорнии создали модель искусственного интеллекта, которая определяет пол человека на основе сканирования активности его мозга с точностью 90%. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Открытие подтверждает гипотезу, согласно которой существуют существенные различия в мозговой активности мужчин и женщин.

Предыдущие изыскания указывали, что пол играет ключевую роль на различных стадиях развития мозга, от раннего формирования через подростковый возраст и до старения. Более того, существует заметное неравенство в распространенности и проявлении нервно-психических заболеваний между полами. Так, женщины более подвержены депрессии, тревоге и расстройствам пищевого поведения, в то время как мужчины более склонны к развитию аутизма, синдрома дефицита внимания/гиперактивности и шизофрении.

Исследование включало разработку и применение сквозной пространственно-временной модели глубокой нейронной сети в сочетании со структурой искусственного интеллекта XAI для анализа данных функциональной МРТ в состоянии покоя (rsfMRI). Данные были получены от большой группы из примерно 1000 молодых людей в возрасте от 20 до 35 лет.

Исследование выявило определенные области и сети мозга, которые способствуют наблюдаемым половым различиям в функциональной организации мозга.

Оказалось, что области, связанные с сетью пассивной работы мозга, включая заднюю поясную извилину, предклинье и вентромедиальную префронтальную кору, стали ключевыми дискриминаторами между мужским и женским мозгом.

Кроме того, анализ выявил значительные различия в полосатом теле и лимбической сети, которые участвуют в чувствительности к вознаграждению, обучении с подкреплением и эмоциональной регуляции. Эти различия могут иметь глубокие последствия для понимания гендерной уязвимости к психическим и неврологическим расстройствам, а также для разработки целевых вмешательств.

