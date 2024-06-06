Стала известна средняя продолжительность жизни москвичей

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2024 заявила, что средняя продолжительность жизни в Москве приближается к 79 годам.

Она сообщила, что в Москве очень высокая средняя продолжительность жизни, по стране столица входит в тройку лидеров вместе с Дагестаном и Ингушетией.

«Средняя продолжительность жизни в Москве приближается уже к 79 годам. И я надеюсь, что в ближайшие годы мы перейдем планку 80 лет», — сказала Ракова.

По ее словам, такие показатели объясняются тем, что москвичи «образованные, активные, ответственные за свое здоровье».

До этого заместитель руководителя департамента труда и соцзащиты Москвы, глава программы «Московское долголетие» Владимир Филиппов назвал четыре принципа долголетия.

До этого исследование цифровой платформы гибкой занятости Ventra показало, что самозанятые предпенсионеры работают больше молодежи.

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