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Стала известна средняя продолжительность жизни москвичей

Ракова: средняя продолжительность жизни в Москве приближается к 79 годам

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Depositphotos

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2024 заявила, что средняя продолжительность жизни в Москве приближается к 79 годам.

Она сообщила, что в Москве очень высокая средняя продолжительность жизни, по стране столица входит в тройку лидеров вместе с Дагестаном и Ингушетией.

«Средняя продолжительность жизни в Москве приближается уже к 79 годам. И я надеюсь, что в ближайшие годы мы перейдем планку 80 лет», — сказала Ракова.

По ее словам, такие показатели объясняются тем, что москвичи «образованные, активные, ответственные за свое здоровье».

До этого заместитель руководителя департамента труда и соцзащиты Москвы, глава программы «Московское долголетие» Владимир Филиппов назвал четыре принципа долголетия.

До этого исследование цифровой платформы гибкой занятости Ventra показало, что самозанятые предпенсионеры работают больше молодежи.

Ранее был найден способ обратить вспять клеточное старение.

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