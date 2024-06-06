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Захарова прокомментировала запрет Литвы на импорт сельхозпродукции из РФ

Захарова пообещала, что РФ ответит за запрет Литвы на импорт с/х продукции из РФ

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Москва ответит за запрет Литвы на импорт некоторых видов сельскохозяйственной продукции из РФ. Ее слова приводит ТАСС.

По словам Захаровой, Вильнюс «выстрелил себе в ногу» из-за желания продолжать деструктивный курс на полный разрыв торгово-экономических отношений с РФ. При этом она выразила уверенность, что экономические отношения РФ и Литвы не пострадают из-за решения последней, поскольку de facto свернуты.

До этого Литва ввела запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции и кормов из Белоруссии и Российской Федерации.

Отмечается, что под запрет попали пищевые продукты животного происхождения, живые животные, рыба и ракообразные, моллюски, водные беспозвоночные, молоко и молочные продукты, яйца, мед натуральный.

Также в Литву нельзя ввозить растительную продукцию, готовые пищевые продукты, алкогольные и безалкогольные напитки, табак и переработанные заменители табака из РФ и Белоруссии.

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