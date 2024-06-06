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Пожилая россиянка пойдет под суд за обман Пенсионного фонда на более чем 700 тысяч рублей

В Копейске женщину подозревают в обмане Пенсионного фонда РФ

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Пенсионерка из Копейска предстанет перед судом за мошенничество. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По версии правоохранителей, в 2008 году женщина стала получать специальную пенсию. Ее предупредили о том, что в рамках закона гражданин может получать только одну пенсию.

Несмотря на это, в 2015 году подозреваемая отправилась в Крым. Там она обратилась в отделение Пенсионного фонда в Евпатории и попыталась оформить пенсию по старости.

Таким образом россиянка в течение шести лет незаконно получала две пенсии, похитив более 700 тысяч рублей.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Полицейским удалось доказать вину пожилой фигурантки. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

До этого в Новосибирске женщина получала более 440 тысяч рублей социальных выплат обманным путем. Она предоставила фиктивное свидетельство о рождении ребенка, которого не существует, чтобы ей перечисляли деньги.

Ранее в Башкирии мошенники потребовали у школьников выплатить штраф за списывание на ОГЭ.

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