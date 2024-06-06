Пожилая россиянка пойдет под суд за обман Пенсионного фонда на более чем 700 тысяч рублей

Пенсионерка из Копейска предстанет перед судом за мошенничество. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По версии правоохранителей, в 2008 году женщина стала получать специальную пенсию. Ее предупредили о том, что в рамках закона гражданин может получать только одну пенсию.

Несмотря на это, в 2015 году подозреваемая отправилась в Крым. Там она обратилась в отделение Пенсионного фонда в Евпатории и попыталась оформить пенсию по старости.

Таким образом россиянка в течение шести лет незаконно получала две пенсии, похитив более 700 тысяч рублей.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Полицейским удалось доказать вину пожилой фигурантки. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

До этого в Новосибирске женщина получала более 440 тысяч рублей социальных выплат обманным путем. Она предоставила фиктивное свидетельство о рождении ребенка, которого не существует, чтобы ей перечисляли деньги.

Ранее в Башкирии мошенники потребовали у школьников выплатить штраф за списывание на ОГЭ.