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В Госдуме заявили, что нельзя вырезать сцены с алкоголем из спектаклей и кино

Драпеко заявила, что закон о непристойном виде артистов можно принять

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Первый зампред комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко поддержала идею запретить артистам выступать в непристойных образах. Об этом сообщает «Подъем».

Так она прокомментировала законопроект башкирского Госсобрания, который подразумевает запрет на использование «до и во время проведения мероприятия» «непристойных и оскорбительных образов», а также на употребление алкогольных напитков и наркотиков.

Драпеко документ пока не видела.

«Насчет неприличного вида – вот это, наверное, можно было бы принять», — сказала она, добавив, что законопроект рассмотрят, и если в нем есть разумная часть, будут работать с авторами.

Вырезать сцены с алкоголем из спектаклей и кино, по ее мнению, нельзя.

«Кроме того, вино в разумных пределах очень даже полезно. Особенно красное», — заключила она.

Накануне композитор Юрий Лоза призвал не запрещать артистам алкоголь до и во время шоу.

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