На юге Москвы локализовали пожар на складе

Сотрудники экстренных служб локализовали возгорание на складе, расположенном на юге Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Пожар локализован, применение авиации отменено», — рассказал источник агентства.

Чуть позже в официальном Telegram-канале МЧС РФ появилась информация о ликвидации пожара на упомянутом объекте. По данным ведомства, в настоящее время спасатели осуществляют проливку здания и разбирают поврежденные конструкции. Всего к тушению пожара были привлечены 90 человек и 23 единицы специальной техники, уточняется в заявлении.

Вечером 6 июня на Каширском шоссе в Москве загорелся склад со сладостями. Огонь распространился на площади 600 квадратных метров.

Как рассказали в МЧС РФ, в результате пожара в здании произошло частичное обрушение крыши на площади 400 квадратных метров. Никаких сведений о пострадавших к текущему моменту не поступало.

До этого молния ударила в здание центра развития ребенка «Детское посольство», которое находится на территории ВДНХ. Из-за этого у постройки загорелась крыша. В этот момент внутри находились 19 воспитанников частного детского сада, их вывели на улицу до прибытия сотрудников экстренных служб.

Ранее пламя охватило реконструируемое здание в центре Москвы.