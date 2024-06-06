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На юге Москвы локализовали пожар на складе

Сотрудники МЧС РФ локализовали пожар на складе на Каширском шоссе в Москве

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МЧС РФ по г. Москве

Сотрудники экстренных служб локализовали возгорание на складе, расположенном на юге Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Пожар локализован, применение авиации отменено», — рассказал источник агентства.

Чуть позже в официальном Telegram-канале МЧС РФ появилась информация о ликвидации пожара на упомянутом объекте. По данным ведомства, в настоящее время спасатели осуществляют проливку здания и разбирают поврежденные конструкции. Всего к тушению пожара были привлечены 90 человек и 23 единицы специальной техники, уточняется в заявлении.

Вечером 6 июня на Каширском шоссе в Москве загорелся склад со сладостями. Огонь распространился на площади 600 квадратных метров.

Как рассказали в МЧС РФ, в результате пожара в здании произошло частичное обрушение крыши на площади 400 квадратных метров. Никаких сведений о пострадавших к текущему моменту не поступало.

До этого молния ударила в здание центра развития ребенка «Детское посольство», которое находится на территории ВДНХ. Из-за этого у постройки загорелась крыша. В этот момент внутри находились 19 воспитанников частного детского сада, их вывели на улицу до прибытия сотрудников экстренных служб.

Ранее пламя охватило реконструируемое здание в центре Москвы.

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