Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гаишники раскрыли детали перестрелки с убийцей скейтера в Москве

112: убийца скейтера в Москве 15 раз выстрелил в гаишников с детской площадки

Правоохранители рассказали о деталях преследования убийцы, который застрелил скейтера в Москве. Роликом с их интервью поделился Telegram-канал 112.

Сотрудники ГАИ рассказали, что преступник Андрей Демин намеревался скрыться и убежал на детскую площадку, где в тот момент гуляли семьи с детьми.

«Я поднялся на детскую площадку, убрал детей. Злодей в нашу сторону открыл прицельный огонь из автоматического оружия. Порядка 10-15 выстрелов», — рассказал один из сотрудников.

Впоследствии перестрелка сместилась в лес. По словам правоохранителей, убийца спрятался за деревом в боевой стойке. В итоге гаишники оказались вынуждены совершить выстрел на поражение.

6 июня в московском районе Фили-Давыдково киллер расстрелял мужчину. Преступник вел свою жертву от дома до стройки, и там выстрелил в него несколько раз из автоматического оружия. Как пишут СМИ, погибший — 34-летний Константин Балишанский, скейтбордист и член команды NikeSB Россия.

Киллера оперативно задержали сотрудники ГАИ. Стрелявшим оказался 36-летний Андрей Демин. При задержании он оказал сопротивление и не менее 15 раз выстрелил в инспекторов. Правоохранители открыли огонь в ответ, преступник был ранен в голову.

Ранее в квартире подозреваемого в убийстве в Москве нашли патроны от АК.

Все новости на тему:
Убийство в Кунцево
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами