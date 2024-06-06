Гаишники раскрыли детали перестрелки с убийцей скейтера в Москве

Правоохранители рассказали о деталях преследования убийцы, который застрелил скейтера в Москве. Роликом с их интервью поделился Telegram-канал 112.

Сотрудники ГАИ рассказали, что преступник Андрей Демин намеревался скрыться и убежал на детскую площадку, где в тот момент гуляли семьи с детьми.

«Я поднялся на детскую площадку, убрал детей. Злодей в нашу сторону открыл прицельный огонь из автоматического оружия. Порядка 10-15 выстрелов», — рассказал один из сотрудников.

Впоследствии перестрелка сместилась в лес. По словам правоохранителей, убийца спрятался за деревом в боевой стойке. В итоге гаишники оказались вынуждены совершить выстрел на поражение.

6 июня в московском районе Фили-Давыдково киллер расстрелял мужчину. Преступник вел свою жертву от дома до стройки, и там выстрелил в него несколько раз из автоматического оружия. Как пишут СМИ, погибший — 34-летний Константин Балишанский, скейтбордист и член команды NikeSB Россия.

Киллера оперативно задержали сотрудники ГАИ. Стрелявшим оказался 36-летний Андрей Демин. При задержании он оказал сопротивление и не менее 15 раз выстрелил в инспекторов. Правоохранители открыли огонь в ответ, преступник был ранен в голову.

Ранее в квартире подозреваемого в убийстве в Москве нашли патроны от АК.