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Высокое давление снижает когнитивные способности, выяснили ученые

Physiological Reports: гипертония снижает когнитивные способности подростков

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Ученые из Университета Ювяскюля и Университета Восточной Финляндии обнаружили, что у подростков с повышенным кровяным давлением и ригидностью артерий могут ухудшаться когнитивные функции. Результаты исследования опубликованы в журнале Physiological Reports.

В исследовании приняли участие 116 подростков (45 девочек и 71 мальчик). Их средний возраст составил 15,9 лет. Сначала систолическое и диастолическое артериальное давление испытуемых измерили с помощью анероидного сфигмоманометра (современного механического тонометра).

После этого ученые оценили скорость распространения пульсовой волны у каждого добровольца. Этот показатель отражает время, которое необходимо пульсовой волне для прохождения по артериям. Такое измерение позволяет судить о жесткости (ригидности) артерий.

На третьем этапе исследования участники прошли серию когнитивных тестов на внимание, рабочую память и обучаемость.

Результаты показали, что молодые люди с повышенным кровяным давлением и жесткостью артерий хуже справились с тестами. Ученые уточнили, что гипертония коррелировала со сниженным вниманием, обучаемостью и ухудшением когнитивных способностей в целом, а более высокая скорость пульсовой волны — с ухудшением рабочей памяти. При этом девочки с высоким кровяным давлением продемонстрировали отрицательную связь со снижением более широкого спектра когнитивных функций, чем мальчики.

Чтобы выяснить, какие механизмы лежат в основе такой взаимосвязи, нужны дополнительные масштабные исследования с использованием передовых методов визуализации мозга.

Ранее у лекарств для снижения давления нашли опасный побочный эффект.

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