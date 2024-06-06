В Германии опубликовали план на случай войны с Россией

Правительство Германии создало план действий для населения республики на случай вооруженного конфликта с Россией. Его опубликовала немецкая газета Bild.

«Войска НАТО будут перебрасываться через всю Германию на восточный фланг, при этом силы бундесвера тоже будут там. В тексте прямо указано, что государство не сможет помочь всем», — пишет издание.

В Германии предупредили местных жителей, что многим придется справляться с рядом трудностей.

План также исключает запрет на роспуск действующего парламента на то время, пока «Германия обороняется», подчеркнули журналисты.

До этого сообщалось, что министр обороны ФРГ Борис Писториус, отвечая на вопросы депутатов бундестага, заявил, что Германия не планирует отправлять немецких солдат на Украину.

В конце мая канцлер Германии Олаф Шольц исключил отправку на территорию Украины немецких солдат. Также он не поддержал идею о введении над страной бесполетной зоны.

Ранее в Германии подняли вопрос о мирном плане БРИКС по Украине.